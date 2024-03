Álvarez Máynez pide a AMLO serenarse tras portazo de normalistas

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador serenarse en torno al tema del portazo de los normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional.

Tras reunirse con estudiantes de ciencias políticas del ITAM, el abanderado del partido naranja criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya minimizado el problema.

“No me gusta que minimice el presidente no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, que tenga esta conducta siempre, incluso de soberbia con quienes disienten de él, con quienes se manifiestan, con quienes lo critican, aún si el presidente tiene 70, 80 por ciento de aprobación que respete a quienes se manifiestan, disienten, que vuelva a hacer el López Obrador que le exigía eso mismo Fox, que se serene, que ayude a conciliar los ánimos en el país, que no contribuya, nadie le conviene un esquema de polarización”, expuso.

Agregó que la polarización del tema no le conviene al país:

“Ojalá que en este incidente vea que no nos conviene lo que está haciendo la oposición al tildarlo a él de narco con hashtags y luego a él con esa actitud”.“Esa polarización no le sirve al país, el país necesita encontrar rutas de conciliación de poder dialogar con respeto, sin etiquetas y sin esos adjetivos absurdos, los problemas del país Y creo que hay que hacer un llamado a la sensatez en medio de esta crispación y de este clima creciente de polarización”, expuso.

Durante su ponencia ante estudiantes, el emecista lamentó el desvío que tuvo el ministro Arturo Saldívar para inclinarse por un partido político y sostuvo que hoy le da vergüenza que esté legitimando sin sentidos de una campaña y que esté manchando a la Corte.

Por otra parte, señaló que en el país no puede haber un cambio si las campañas políticas cuestan miles de millones de pesos que solo pueden salir de tres lugares, del desvío de recursos públicos, de intereses privados y del crimen organizado.

Por: MVS