Álvarez Máynez asegura que tendrá un resultado histórico el próximo 2 de junio

El aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez advirtió que tendrá un resultado histórico en la preferencia de los votantes el próximo 2 de junio en el país.

Al acudir con jóvenes de la universidad iberoamericana de Torreón, Coahuila, el candidato emecista presumió que las encuestas serias lo ponen en ascenso.

“Hemos tenido un ascenso, un crecimiento impresionante, las encuestas de reforma todas las encuestas más serias, las encuestas de consulta muy importante y un desplome de la candidatura. Vamos a tener un resultado histórico y vamos a hacerlo defendiendo una agenda de derechos, de libertades, de visión de futuro”, expuso.

El abanderado de MC rechazó que vaya aceptar los ofrecimientos que ha tenido para que decline en favor de alguna de las otras dos candidatas.

“Cuándo se pregunta ese tema de ¿qué le ofrecieron? pues nadie tendría que ofrecerme nada porque yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, pertenezco a un movimiento en el que me da orgullo participar, yo pienso cuando hay gente que te dice que me debería de hacer a un lado porque de lo único que se trata es de qué no gane el PRI y el PAN y que siga Morena, y hazte a un lado, o hay gente que te dice en el polo opuesto que de lo único que se trata es que no gane morena, que regrese el PRI y el PAN aunque hayan fallado aunque sean corruptos pero que como de lo único que se trata es que no gane morena que te hagas a un lado, yo lo que digo es que eso no puede ser la política”, señaló.

Criticó el emecista que los debates estén centrados en acusaciones como la que hizo Xóchitl Gálvez por la falda que vistió Caludia Sheinbaum con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Movimiento ciudadano y mi candidatura existen para qué no se trate de quien le dice corrupta, ratera, mentirosa, te pusiste la falda de la virgen, que los debates de traten precisamente de los problemas del país que se hable ahí de salud mental, que se hable de los derechos de mujeres, del sistema nacional de cuidados, que se hable ahí del medio ambiente, que se hable del agua, que se hable de los temas que hemos puesto sobre la mesa y que este país son los que necesita resolver y que veamos hacia el futuro”, enfatizó.

Más tarde Álvarez Máynez acude a La Laguna, en Gómez Palacio, Durango donde llevará a cabo su gran cierre de campaña en la Plaza de Armas.