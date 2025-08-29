‘Alito’ presenta denuncia penal contra Noroña

El presidente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal en contra del aún presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

La denuncia también fue interpuesta contra Emiliano González González por los delitos de amenazas y otros.

Dijo que el PRI seguirá luchando con firmeza, en defensa de la democracia y de la libertad, para exhibir a quienes abusan del poder.

“No vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras. No nos van a intimidar. Vamos de frente, con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México”, afirmó.

El líder del PRI también presentó ante la Secretaría de Gobernación (Segob) la solicitud formal de incorporación al Mecanismo de Protección por “amenazas directas por parte de Gerardo Fernández Noroña y Emiliano González González”.

En defensa propia y en defensa de la democracia, acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto”, señaló.

Por: Excélsior