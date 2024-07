‘Alito’ Moreno va por reelección en el PRI; se registra como candidato a la dirigencia

Sin obstáculos legales que se los impidan, Alejandro Alito Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano se inscribieron para concretar su reelección al frente del PRI hasta 2028, con lo cual serán los únicos dirigentes nacionales del tricolor que se mantengan al frente durante 10 años continuos, al ser los primeros en reelegirse en los 95 años de historia del partido.

En punto de las 11:15 horas de este lunes, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano entregaron a la Comisión Nacional de Procesos Internos la documentación que los acredita como aspirantes a mantenerse en la presidencia nacional del partido.

En un evento en el cual no fueron invitados los representantes de la prensa, pero que se transmitió por las redes sociales del partido, Alejandro Moreno volvió a atacar a quienes desde dentro del PRI lo critican por perpetuarse en el máximo poder del partido.

Los llamó “cínicos”, “lacayos” y advirtió que el partido los llamará “a rendir cuentas” porque los priistas de ahora no tiene por qué pagar las culpas de los errores cometidos por los priistas de ayer, que hoy tiemblan de miedo porque ya dentro del PRI no se les van a proteger. Advirtió que no permitirá que se divida al partido.

Aunque los expresidentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa y Manlio Fabio Beltrones, así como diversos militantes promovieron recursos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para invalidar la reforma estatutaria que permitió la reelección de Moreno Cárdenas y contra la convocatoria a concretarla, por emanar de una Asamblea Nacional impugnada por ilegal, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata no han respaldado la propuesta de su compañero Reyes Rodríguez para que el propio PRI y el Instituto Nacional Electoral (INE) atiendan en primera instancia la impugnación de priistas.

Por: Excélsior