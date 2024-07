‘Alito’ Moreno dice que aún no decide reelegirse en el PRI; critica a exdirigentes

Alejandro Alito Moreno Cárdenas, aseguró que todavía no decide si se reelegirá o no y arremetió contra los expresidentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, que lo han criticado y a quienes llamó cínicos, “penitentes” y “perfiles rancios”, y anunció que hay solicitudes dentro del partido para que sean expulsados porque sus declaraciones crítricas afectan al partido, como sus acciones pasadas.

«Ahora sale in tristemente célebre, Aurelio Nuño, político de Polanco. ¡Imagínense ustedes! No está ni afiliado al PRI ¿Si saben eso? Y ahora me preguntan hace rato: ‘¿oye, ya viste su artículo?’ Como si fuera émulo de Mandela, para leerlo. No representan nada, pero les abren los espacios para golpear al PRI. Díganme dónde estuvo. Enregaron la Presidencia de la República en el 18; Jefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio pasaso. Coordinador de la campaña presidencial del sexenio pasado, donde perdieron la Presidencia y la entregaron.

«Y después, cómodamente, como dicen, se peló a los Estados Unidos, que a estudiar y cinco años abandonó al partido, a su militancia y jamás estuvo en un lugar y ahora lo reciben con bombo y platillo para escuchar sus críticas al PRI. No tiene vergüenza, no tiene madre, no tengan duda”, aseguró.

De Dulce María Sauri expresó que “ella era la presidenta del PRI en el 2000, cuando por primera vez en la historia el PRI perdió la Presidencia de la República y recordarán ustedes que fue una denuncia que se hizo, que habían desviado recursos de Petróleos Mexicanos, de más de mil 500 millones de pesos a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato Labastida y que se culpó al PRI y que el nuevo gobierno y toda la autoridad le generó una multa de más de mil millones de pesos al PRI.

“Y atacaron al PRI y fue la narrativa del PRI y no sólo no renunció, se quedó dos años al frente del partido. Y destruyeron al partido. Esa es la realidad y déganme qué hicieron en el PRI, en qué momento cambiaron, qué impulsaron; ese es el cinismo que no se puede pertmitir”, dijo.

Luego, arremetió contra Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell.

“Imagínense ustedes, un presidente del PRI que lo pusieron en el PRI; me imagino que de manera democrática, que fue Enrique Ochoa, que andaba viendo y diciéndole a los priistas: ‘oiganme, créanme que sí soy militante del PRI’. Háganme el favor de eso. Vean los actos de corrupción de Pemex, de Agronitrogenados.

“Pedro Joaquín Coldwell, no tiene vergüenza. Díganme cuándo se ha parado en el partido y dicen que son priistas. Vean todo lo que han hecho todos estos”, expresó.

Y a pregunta expresa, atacó a Manlio Fabio Beltrones, quien acaba de ganar la senaduría de primera minoría por Sonora.

“¿Ustedes creen que le ayudó al PRI generar esta narrativa y generar toda esta opinión que se dio desde 1994, que habían sido las y los priistas y el partido el que asesinó, en su caso, a nuestro candidato presidencial Luis Donaldo Colosio?

“¿Saben cuánto daño nos hizo eso con la sociedad mexicana a lo largo del tiempo? Y claro está, uno de los señalados en los expedientes, y no lo digo yo, lo dice la actuación judicial, es Manlio Fabio Beltrones. Y está mencionado ahí, Y todo lo que sale aquí es público y no vamos a permitir que vengan aquí a asustar”, dijo.

Por: Excélsior