‘Alito’: la primera agresión física vino de Noroña

El dirigente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se enfrentaron a manotazos y empujones en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

«Esa cobardía provocó lo que vino después. Que quede claro: la primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza”, afirmó Moreno Cárdenas.

El líder del PRI explicó que había un orden del día aprobado, pero “minutos antes de llegar al punto correspondiente, Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse. Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron”.

Aseguró que lo que pasó no es un hecho aislado ni un accidente, “es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control. Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia”.

“Pero conmigo se equivocan. Yo no me doblo, no me rajo y no me dejo. Han usado todo el aparato del Estado para perseguirme por alzar la voz y señalarlos”, agregó.

Por: Excélsior