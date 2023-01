Alemania y Estados Unidos se disponen a enviar tanques pesados a Ucrania

Alemania y Estados Unidos se disponen a adoptar medidas cruciales para el devenir de la guerra en Ucrania.

Alemania ya ha decidido entregar algunos de sus propios carros de combate Leopard 2 a Kiev, según publican varios medios alemanes.

Además, el Gobierno de Olaf Scholz dará autorización para que otros países que poseen estos tanques puedan a su vez reexportarlos.

El cambio de opinión de Berlín supone un giro en la postura de cautela y reflexión que Scholz había mantenido hasta ahora, pese a la presión de varios de sus aliados.

Ese movimiento alemán llega acompañado del futuro envío de carros de combate estadounidenses Abrams —que también trascendió este mismo martes—, reclamado por Berlín como condición para mover ficha y liberar los Leopard 2, según fuentes diplomáticas.

El movimiento conjunto sigue la fórmula de coordinación y unidad que ha exigido Berlín y puede ser el primer paso para la formación de una coalición de países que envíe a Kiev los tan ansiados tanques de fabricación occidental.

Los aliados de Ucrania dan así un paso decisivo en su apoyo militar a Ucrania con el envío de tanques pesados.

Washington se inclina a enviar una cantidad todavía no determinada de Abrams, según ha adelantado The Wall Street Journal. Algunos medios estadounidenses hablan de que transferirá a Kiev una treintena de estos tanques pesados, aunque no ha trascendido cuándo.

Hasta ahora, Estados Unidos se había mostrado reticente a enviar sus Abrams porque, según Washington y analistas militares, la logística de apoyo es mucho más compleja.

Mientras, Alemania suministrará al menos una compañía de Leopard 2 del modelo A6, según adelantó Der Spiegel. Una compañía equivale en la mayoría de ejércitos europeos a 14 unidades.

El canciller alemán, Olaf Scholz, y su ministro de Defensa, Boris Pistorius, han estado estos días bajo gran presión de países como Polonia y los bálticos y en el foco por su reticencia a tomar una decisión sobre, al menos, permitir que otros países reexporten los tanques de fabricación alemana.

Scholz y Pistorius han repetido estos días que estaban esperando a formar una coalición de todos los aliados y que Alemania nunca actuaría en solitario.

Todavía no se conocen los detalles del acuerdo que se ha empezado a revelar el mismo día de la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Alemania, donde ha recordado a los aliados que deben hacer más y más rápido para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa.

