Alejandro Moreno denuncia campaña de difamación en su contra

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció que hay una campaña de difamación y calumnias contra él y su partido.

En un mensaje en redes sociales, Moreno Cárdenas dijo que se trata de “los mismos de siempre” que han dañado al partido y quieren ponerlo al servicio del gobierno.

Advirtió que hay gente del PRI que trabaja para el gobierno, que están vinculados al crimen organizado y que hoy quieren llegar al Senado de la República.

En el video, donde aparece en uno de los salones de la sede nacional del PRI, Alejandro Moreno expresó su reconocimiento a los militantes que no se dejan amedrentar.

“Son los que quieren poner al PRI al servicio del gobierno y eso no lo vamos a permitir, hay que estar echados para adelante, porque lo entiendo, he hablado con muchas compañeras y compañeros de los medios de comunicación y me comparten y me lo dicen, que los presionan, que les dicen que saquen notas, todas esas notas que han sacado desde hace 5 años para atacarme, para calumniarme porque quieren u PRI de rodillas”, advirtió.

“Alito” señaló que la dirigencia que encabeza sigue trabajando con los militantes en todo el país y que su partido se mantendrá en la lucha contra la reforma al poder judicial que impulsa Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las críticas hacia Alejandro Moreno por parte de cuadros del PRI se acentuaron a partir de los resultados obtenidos en los comicios del 2 de junio, y luego por las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del tricolor que abren la puerta para su reelección.

Por: Mvs