Agua del receso, posible causa de intoxicación masiva en secundaria de Chiapas

Luego de la intoxicación de más de cien menores de edad de una secundaria en Bochil, Chiapas; los primeros adolescentes dados de alta ya rindieron su declaración y afirmaron que fue el agua que tomaron tras el receso lo que les causó la intoxicación.

La Fiscalía General del Estado informó que “hasta ahora la declaración de cinco menores de edad, quienes han emitido su versión de los hechos correspondientes”.

De manera general, las declaraciones apuntan a que las y los menores tomaron agua después del receso, la cual les supo amarga, y posterior a la ingesta comenzaron a presentar síntomas de intoxicación”, detalló la FGE.

La dependencia local agregó que recolectó “33 botes de plástico de diferentes tamaños y bolsas de nailon, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Servicios Periciales para su análisis correspondiente y en espera de los resultados”.

“En las próximas horas se espera que el fiscal del Ministerio Público, en coordinación con la Policía Especializada, recabará las entrevistas con madres y padres de familia y docentes”.

La noche del domingo y la madrugada este lunes, 13 menores de edad reingresaron a la clínica de campo del IMSS- Bienestar en la cabecera municipal de Bochil y los médicos los mantienen con diazepam.

La señora Karina, es madre de uno de los alumnos intoxicados y a la fecha no sabe lo que llevó a presentar los síntomas a su menor. «Sí se desmayó.

Lo que él me platica que él se sentía mal, la maestra después de eso pidieron apoyo, no les hicieron caso quedó afuera y entonces fue que le dijeron al niño de que si no se sentía mal que se sentara afuera de la banqueta del salón de clases. lo que hizo el niño fue salirse se sentó, pero no se sentía bien.

Sentía que perdía la respiración, dolor de cabeza, se sentía anormal», dijo la madre de familia.

El viernes pasado, 110 menores de edad de la escuela secundaria Juana de Asbaje, en Bochil, Chiapas, sufrieron una intoxicación y por exámenes de laboratorio particular 3 dieron positivo a cocaína y pese a que la mayoría fueron dados de alta, algunos han reingresado a la clínica de campo del IMSS.»¿Usted le fue hacer una prueba a su hijo? Si yo lo hice el mismo día a mi hijo. Yo le hice una prueba. Le dijeron en el laboratorio que fue lo que utilizaron… Al momento no preguntamos estábamos desconcertados por lo que pasó, no preguntamos, pero salió positivo y se sentía igual mal, como todos los niños», narra, María, otra madre de familia.

Sin embargo, pese haber sido atendidos por un médico particular, su hijo reingresó a la clínica la madrugada de este lunes.Los médicos los mantienen sedados con diazepam informaron los padres.

Los síntomas de los niños son los mismos, deliran, sufren dolor de cabeza y estómago, mareos y nauseas, dijo Guadalupe Gómez, padre de familiaMiguel de Jesús, padre de una de las menores intoxicadas afirmó que su hija le dijo que los alumnos fueron amenazados por los maestros de la escuela.

«Pero ya me hizo unos comentarios mi hija, donde personal de la escuela fue directamente a unos de los salones amenazar a dos chamacos. De hecho, hasta el día de junta, tuve un detalle con mi esposa porque tuve un detalle con mi hija y le dije que me dijera la verdad y me dijo que no. Yo no sé nada papá yo a mi hija le creo»La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer que practicó 35 pruebas toxicológicas de las cuales todas salieron negativas, a reactivos químicos de cocaína, Opiáceos, Cannabis, Metanfetamina y anfetamina.

En un comunicado la dependencia informó que 3 padres de familia pagaron pruebas a laboratorios particulares y salieron positivas por loque se dará atención a menores de edad. Y se han presentado 29 denuncias de padres ante el fiscal del ministerio público.

