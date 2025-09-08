Agradece Sheinbaum apoyo de gobernadores de oposición; ‘hay que gobernar para todos’

En su gira por Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo brindado por los gobernadores emanados de partidos de oposición y recalcó que es tiempo de gobernar para todos los mexicanos.

Sheinbaum realiza una gira los fines de semana por los estados para rendir información sobre los programas que brinda su gobierno en cada entidad.

«Yo agradezco a gobernadores que no vienen de nuestro movimiento y que son parte de nuestra República, por eso quiero agradecer a Manolo Jiménez por recibirnos el día de hoy en Coahuila.

“Hay momentos para todo, hay elecciones para decidir quiénes son diputados, gobernadores, y hay momentos para gobernar unidos, y este es el caso de Coahuila”, expuso Sheinbaum desde Saltillo.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, enfatizó que su administración colabora sobre todo en materia de seguridad con el gobierno federal.

«Desde que detonó este nuevo modelo junto con el secretario de seguridad aquí hemos cerrado filas con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, junto con usted hemos desarrollado grandes operativos para dar golpes a la delincuencia.

“Que no quede la menor duda. Aquí, en Coahuila, presidenta, mandamos las instituciones, los delincuentes aquí se topan con pared, con usted y con nosotros”, expuso Jiménez.

El gobernador coincidió con Sheinbaum con que el trabajo conjunto da mejores resultados para la población.

Por: Excélsior