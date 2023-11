Afirman que ‘Otis’ mató a 300; sepultaron a muchos sin trámite correspondiente

Dueños de funerarias de Acapulco afirmaron que tras el paso del huracán Otis registraron alrededor de 300 defunciones en el puerto, una cifra atípica.David Méndez Huerta, dueño de una de las funerarias del puerto, dijo que ha tenido contacto con otros empresarios del ramo y han intercambiado información sobre cómo estuvo la atención fúnebre en esas fechas, lo que los llevó a la conclusión de que la cifra de muertos fue atípica.En Acapulco hay 21 funerarias bien establecidas, nosotros recibimos unos 100 cuerpos por el 24-25 de octubre, más 50 cuerpos que llegaron al Semefo; muchos de esos cuerpos fueron sepultados en panteones ejidales, en un ejido la máxima autoridad es el comisario de la comunidad y él puede autorizar la sepultura de un cuerpo”, indicó Méndez Huerta,En los siguientes tres días no había oficinas del gobierno, ni cómo hacer los trámites, muchas personas fueron sepultadas así, sin papeles, no iban a tener los cuerpos descompuestos”, comentó.Nada más te recuerdo que todos los días tenemos protestas de familiares de los marinos desaparecidos, que están pidiendo que se hagan operativos de búsqueda en el mar, son más de 50 los que están buscando”, dijo.Méndez subrayó que “los siguientes 10 días murió mucha gente que estaba en tratamiento médico y de repente se quedaron sin tratamiento, sin medicamentos,sin médicos, los pacientes de hemodiálisis, los de quimioterapia, los que sufrieron un infarto y ya no pudieron recibir el tratamiento adecuado”.Por: Excélsior