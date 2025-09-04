Afición ‘estalla’ por posible México Vs Portugal en el Azteca

Trascendió el posible partido de México Vs Portugal en el Estadio Azteca para el mes de marzo en 2026, por lo que aficionados no hicieron esperar su reacción y estallaron de alegría, ya que este enfrentamiento representaría el primero de Cristiano Ronaldo en suelo tricolor.

En vísperas de recibir su tercera inauguración de una Copa del Mundo, México estaría a meses de volver a su renovado feudo, por lo que estarían en busca de rivales de primer nivel para enfrentar antes de la justa veraniega.

Siendo uno de los principales candidatos para llegar hasta las últimas instancias del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo y compañía no verían con malos ojos el encuentro ante el Tri de Javier Aguirre, ya que podrían tomarlo como preparación en una de las sedes para un torneo que buscarán ganar por primera ocasión.

Con la posibilidad latente de que el 6º clasificado del ranking FIFA pise la cancha del Estadio Azteca ante 90,000 aficionados, fueron justamente los seguidores quienes se hicieron sentir y algunos ya hasta comenzaron a futurear con los posibles escenarios que tendrían que enfrentar con tal de estar presentes en dicho duelo dentro de la capital del país.

Este enfrentamiento, que se daría en el mes de marzo de 2026, representaría el sexto entre aztecas y lusitanos, tercero de carácter amistoso; ya se midieron en una Copa del Mundo.

Sin un triunfo para México en el historial (2 empates y 3 derrotas), este amistoso en el Estadio Azteca representaría la segunda ocasión en la que Cristiano Ronaldo se mida ante el Tri, ya que solamente estuvo en cancha durante la fase de grupos correspondiente a la Copa Confederaciones 2017.

Por: Excélsior