Advierte Rusia sobre Tercera Guerra Mundial si EU permite a Ucrania uso de misiles

La posibilidad de que Ucrania comience a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia, hasta ahora vetada, ha generado declaraciones fuertes en Rusia, con funcionarios advirtiendo sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

Andrei Klishas, un alto miembro del Consejo de la Federación, la Cámara alta del parlamento ruso, dijo en su cuenta de Telegram que “Occidente ha decidido tal nivel de escalada que podría terminar con el Estado ucraniano en ruinas completas por la mañana”.

Por su parte, Vladimir Dzhabarov, vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta rusa, afirmó que si se confirma que el gobierno de Joe Biden ha autorizado a Ucrania a usar armas de largo alcance, sería “un gran paso hacia el inicio de la Tercera Guerra Mundial”.

Todo comenzó por las versiones de medios como The Washington Post y The New York Times, según las cuales, el presidente estadounidense Joe Biden le ha dado permiso a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia.

La decisión permitiría que Kiev utilice el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, conocido con el acrónimo de ATACMs, para atacar profundo en territorio ruso, en momentos en que el presidente ruso Vladimir Putin ha recurrido a Norcorea, que envió a miles de soldados a lo largo de la frontera norte de Ucrania con el objetivo de intentar recuperar cientos de kilómetros de territorio tomado por las fuerzas ucranianas.

Ni la Casa Blanca ni Biden, quien se encuentra en Río de Janeiro para el inicio, este lunes, de la cumbre del G20, se han pronunciado sobre la versión de los medios estadounidenses.

Por: El Universal