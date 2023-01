Adán Augusto niega pleito con INE defiende reforma electoral

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó que el gobierno federal mantenga algún pleito con el Instituto Nacional Electoral (INE).

«Yo no veo que haya pleito entre el gobierno federal y el instituto nacional electoral. Estamos en espera de que los senadores sesionen para que se discuta”, dijo en relación a la reforma electoral de la que señaló que los mexicanos requieren que ésta sea a profundidad y que “se acabe el tiempo en que los consejeros electorales, era botín de los partidos”.

No quieren que sepan los mexicanos como eligieron a (Lorenzo) Córdova (Vianello), fue un coto entre partidos”, dijo tras acudir a la firma del convenio para la Construcción de la Paz con el gobierno del estado de Hidalgo.

Señaló que ahora se va “a impulsar que se cumpla con el proceso constitucional y finalmente sean insaculados los 20 mexicanos, mexicanos que acrediten ser los más capacitados”.

Sobre las acciones que el INE anunció que interpondrá contra la reforma ante la Suprema Corte de Justicia, consideró que “están en su derecho y que la corte resolverá precisamente, conforme a derecho, nosotros obtenemos que la reforma es plenamente Constitucional.

”El secretario de Gobierno además fue cuestionado sobre la presencia de personas con playeras en las que manifestaban su respaldo a una eventual candidatura por la presidencia de la República, de las que dijo que “yo no vine a un acto electoral, si no a la firma de un convenio como parte de la secretaría de gobernación”.Hubo muestras de apoyo de compañeros y compañeras, que vinieron, desde luego saliendo de aquí voy a presentar mi deslinde, porque tiene que ver claridad en esto y lo haré ante el INE, así lo he hecho en todas las ocasiones”.

En cambio, adelantó que no se deslindará de la frase “Adán sí va”, pues señaló que “yo no he expresado ello, pero si voy hacer a que se investigue, qué significa y de quién”.

Antes, en su mensaje, el secretario de Gobernación recibió muestras de apoyo en el grito “Adán, amigo, Hidalgo está contigo” a lo que pidió a los ciudadanos esperar los tiempos, particularmente el término del periodo de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues, consideró, lo pueden sancionar.

Eso hay que guardarlo para después, todavía me puede sancionar Lorenzo y Ciro, así que mejor vamos a aguantarnos, ya se van en abril; entonces ya hablaremos de eso para esas fechas”.

Esto, pues recordó que cuando Julio Menchaca Salazar era candidato a gobernador de Hidalgo el INE lo multó por manifestarle su respaldo al gobernador de Hidalgo.

Le dije Julio vas a arrasar, por eso me multó el INE, pero yo no me arrepiento”, dijo el secretario.

En su mensaje también tuvo palabras de respaldo para la secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de quien dijo verle “mucho futuro”.

Tiene mucho futuro Rosa Icela, ahora está construyendo un presente para todos los mexicanos junto al presidente de seguridad, de estabilidad, de paz social, pero ya más adelante le van a tocar otras tareas, y como lo ha hecho siempre, ella no sabe fallar, es como esos lapiceros que conocemos desde hace tiempo”, señaló en momentos en que la funcionaria es mencionada como aspirante de Morena a la candidatura al Gobierno de la Ciudad de México.

Por: Excélsior