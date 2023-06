Adán Augusto dejará la Secretaría de Gobernación el viernes 16

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó que este viernes se separará del cargo para participar en el proceso de selección del candidato del partido Morena a la presidencia de la Republica.

El funcionario dijo que él no renunciará al cargo sino que el viernes pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo releve del cargo.

«Yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me relevo del encargo, del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y pues dejo este cargo, porque voy en la búsqueda de otro encargo, pero siempre junto al presidente pero siempre acompañando y ayudando en el movimiento de transformación», puntualizó el aún secretario de Gobernación.

Dijo que será el próximo domingo que inicie sus actividades proselitista en algún estado de la costa del Pacifico.

Reiteró que las actividades de los aspirantes a participar en las encuestas de Morena que decidirán al candidato presidencial no se pueden considerar actos anticipados de campaña, pues quien gane los sondeos no será candidato, sino coordinador de la defensa de la llamada “cuarta transformación”.

Yo lo que voy hacer es participar en un proceso, llamemos así, que contempla el estatuto y que fue aprobado por unanimidad por el consejo político nacional de Morena.

«El acuerdo del consejo dice que lo que hay que privilegiar son los encuentros ciudadanos, las asambleas informativas y que haya austeridad. Yo lo que me toque hacer lo voy a hacer con recursos propios que he estado ahorrando desde hace ya algunos años y que están en mi declaración patrimonial”, explicó López.

