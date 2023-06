Acusa AMLO: en la oposición habrá dedazo; Salinas los encabeza

Desde su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que el mecanismo de selección del bloque opositor será un “dedazo”, encabezado por el ex presidente Carlos Salinas y Claudio X González.

En ese marco, el ejecutivo Federal insistió que su método es sólo simulación, pues “la decisión la tomará la oligarquía encabezada por el ex presidente Carlos Salinas y algunos otros personajes pues en realidad Claudio X González será el mero operador de la designación “ese nomas señala. Es el del dedazo pero detrás están decidiendo quién es”.

Ante la insistencia de que mencionara el nombre de quién será el candidato opositor, como lo anunció un día antes, conminó a la paciencia para que muestren más el cobre quienes participan, “pero ya lo vamos a dar a conocer porque todo es una faramalla”.

Por otro lado, López Obrador descartó que pudiera haber sanciones porque se iniciaron estos procedimientos tanto en el movimiento que encabeza como en el frente opositor, porque aún no ha iniciado el proceso electoral.

En ese sentido, consideró que los partidos pueden realizar “labores de divulgación” para invitar a los ciudadanos para que participen más allá de las elecciones.

“Es necesario que la vida pública que no haya tapados, no haya dedazo, cargadas e imposiciones. Eso es lo que tiene que cuidarse pero no querer ganar en la mesa como cuando no querían que participara en la boleta y me inventaron un delito y me desaforaron”.