Acuerdo con Rusia no es para espiar: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las versiones que circularon relativas a que su gobierno suscribió un acuerdo con Rusia para instalar el sistema satelital denominado Glonass.

Al enfatizar que México es neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania, López Obrador acusó que «hay politiquería y oportunismo en este tema» y que el acuerdo que se suscribió con el gobierno de Vladimir Putin «no es para espiar a nadie».

«Es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte.

Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie o de afectar la soberanía de ninguna nación» aseguró López Obrador.

Para el presidente lo que sucede es que hay en el mundo una propaganda «maniquea de buenos y malos» y de todo se hace escándalo; además de que se aprovecha que se llevarán a cabo elecciones en los Estados Unidos en las próximas semanas.

De ahí que no descartó que en los días por venir «haya una escalada» de esa propaganda para convencer que hay buenos y malos entorno a la guerra de Rusia contra Ucrania.

En conclusión: a nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece la constitución» enfatizó desde el salón Tesorería de palacio nacional.

López Obrador reiteró su crítica hacia la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de no hacer nada para alcanzar la paz en este conflicto y de paso también reprochó el lanzamiento de misiles al mar.

«Que no nos metan en sus arguendes, nosotros no somos bélicos, tenemos relación con todos los países del mundo. No a la guerra, sí a la paz» reafirmó el presidente López Obrador.

En este tema, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que el acuerdo suscrito no contempla acciones con el sistema Glonass.

Por: Excélsior