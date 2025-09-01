31 de agosto de 2025
Facebook Twitter

Activan la Alerta Roja por lluvias y granizo en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja por lluvias fuertes y granizo en la Ciudad de México (CDMX).

Se prevé que durante la noche de este domingo perciban las lluvias, granizo y rayos en las alcaldías de la CDMX.

En estas zonas se esperan lluvias intensas, de entre 50 y 70 mm, acompañadas de granizo, viento y rayos.Mientras que en la Alcaldía Cuajimalpa se activó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo.

Por: Excélsior

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

EN CALIENTE

La Feria: Ni preguntar

28 agosto, 2025

Sr. López Tía Tita era de Autlán, enviudó joven, quedó en Guadalajara y con una hija, Tita Chica, a la que consintió hasta hacerla insoportable.

Ensalada de Grillos: Desaguisados

28 agosto, 2025

Ciro Castillo Lo sucedido en el Senado de la República entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña no es para rasgarse las vestiduras, pero sí