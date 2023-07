A ningún migrante se le detiene en México: INM

Al dar el banderazo al Operativo Especial de Verano 2023 del Programa Héroes Paisanos, en San Cristóbal de Las Casas, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, confirmó que continúa el éxodo de migrantes a la Frontera Sur.

En entrevista con medios locales y nacioales, afirmó que de los seis millones de migrantes que han ingresado irregularmente al país, a dos millones 200 mil se les ha entregado papeles para que permanezcan en el territorio nacional. “… se les atiende y se tramitan documentos, porque lo que queremos es una migración segura, ordenada y regular, a fin de que no pongan en riesgo su vida en el tránsito por este país o en la residencia”, dijo, además de reiterar que, según él, la política migratoria de este sexenio es de no detenciones.

“A nadie se detiene, no he dado ninguna instrucción de que sean detenidos. Los agentes no portan armas ni nada, y una vez que pisan el territorio, hay que garantizar su integridad y su trayectoria”, dijo, referente a migrantes varados, por ejemplo, en Suchiate.

EL OPERATIVO

Sobre el Operativo de Verano 2023 del Programa Héroes Paisanos, informó que se trata de brindar atención, servicio y garantizar el respeto a los derechos de los connacionales que visiten México en este periodo vacacional.

Del 25 de julio al próximo 25 de agosto participarán 479 observadores de la sociedad civil distribuidos en 221 módulos ubicados en los principales cruces internacionales, aeropuertos, centrales de autobuses y plazas públicas del territorio nacional.

México capta 41 millones de turistas anualmente; además “tenemos 3 millones de extranjeros que viven y residen en nuestro país y hemos recibido 6 millones de migrantes que ingresan al territorio nacional irregularmente”, se informó en el evento.

Comentó que “Chiapas es el principal estado de origen de migrantes que van a trabajar a los Estados Unidos, y que ya superó a Oaxaca”, por lo que expuso que en esta entidad “ya se preparan para dar la bienvenida a sus seres queridos”.