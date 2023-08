Ensalada de Grillos:Agua a sus molinos

Ciro Castillo

Cuando tuve la oportunidad de cursar una maestría vinculada a la educación conocí de cerca el trabajo que realizan maestros desde Preescolar, pasando por Primaria, Secundaria y Telesecundaria.

Sabía que enseñar en las aulas es una tarea complicada, pero terminé por comprender que educar es un gran reto, y más en estos tiempos en los que también ronda el fantasma negro de la violencia.

Siempre he sostenido que los maestros son privilegiados porque tienen prestaciones que otros sectores sociales no; en realidad se lo merecen y aún como sociedad se les queda a deber.

Claro, y se vale decirlo, hay deshonrosas excepciones, es decir, quienes tomaron la profesión de maestra o maestro, solo por el dinero y las prestaciones, no por convicción.

Posturas radicales

Hago ese preámbulo por la “polarizada” discusión que se ha desatado pues en el próximo ciclo escolar que comienza a finales de agosto llegarán a los salones de clases los nuevos libros de texto gratuitos, los cuales fueron creados como un “misterio”, lo que ha dado paso a suspicacias y suposiciones.

La primera crítica que haremos no es ni siquiera a los libros, cuyo contenido realmente desconocemos y comenzarán a llegar a las zonas escolares, en algunos casos, después de la primera semana de agosto.

La crítica va para personajes como Marx Arriaga, director de Materiales Educativos en la SEP, a quien, para empezar, se le liga a los tiempos del chavismo en Venezuela.

El responsable de los nuevos contenidos de estos libros, ahora manzana de la discordia, escribió en “X”, antes Twitter: “El tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas, amenazaron con 9 años de prisión.

Por la Nueva Escuela Mexicana, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años; doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”Su expresión demuestra un radicalismo tan recalcitrante como el de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, quien incluso llamó a romper los libros.

“A todos los padres de familia del país, los exhortamos a que, ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto que den a sus hijos o al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños”.

Hasta el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas y el conductor, Javier Alatorre, entraron al “argüende” al tildar a los libros de texto que forman parte de la llamada Nueva Escuela Mexicana como “comunistas”.

“El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México”, dijo en televisión nacional el famoso presentador conocido por su frase “Esta noche en Hechos”…

La maestrada

Al final del día, cuando comience el ciclo escolar, quienes tendrán realmente el termómetro de cómo se dan las cosas en el aula son las y los maestros acostumbrados a los cambios y ocurrencias de cada sexenio.

Durante todo el ciclo escolar en los llamados Concejos Técnicos Escolares a los maestros les comenzaron a vender la idea de que entrará en funciones la Nueva Escuela Mexicana.

Este “trabajo” previo al nuevo ciclo escolar se apuró a finales de julio y se reforzará antes de que termine agosto.Lo que algunos profesores saben hasta ahora es que no habrá materias sino “campos formativos” y también se han enterado, por las noticias, que algunos textos tendrían errores que, en el caso de lo que antes fue Español serían problemas de regionalismos.

Saben también que, en el caso de Primaria, habrá libros nuevos de Primero a Cuarto Grado, pero quinto y sexto aún tendrían que esperar. Quienes podrían sacar raja, como lo han hecho antes, son los líderes magisteriales, por ejemplo, de la CNTE.

En el caso de Oaxaca ya dijeron que ellos usarán su propio método de enseñanza, es decir, que se irán por la libre…

Aderezo

Lo hemos escrito y lo reiteramos sin chistar: Carlos Morales se ganó a pulso la reelección como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y ahora apunta para una senaduría que se le ha negado antes.

A pesar de ello no deja de hacer su chamba. El miércoles acompañó a los usuarios, patronatos, clubes y reinas, al traslado de las actividades del Parque de la Marimba hacia el atrio de la Presidencia Municipal, mientras se realiza una remodelación en este sitio que hace honor al instrumento que identifica a Chiapas.

Carlos Morales y su equipo acondicionaron un área frente a la presidencia, para que este sano espaciamiento no se vea interrumpido por los trabajos de remodelación.

El gobierno municipal que encabeza Morales Vázquez ha priorizado el rescate de espacios públicos que benefician el esparcimiento de la ciudadanía en general. Para muestra: el Cinco de Mayo, el Parque Central y recientemente la reactivación del video mapping del atrio de la catedral de San Marcos…