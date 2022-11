Hoy en el Congreso: De la Ley de Ingresos a la Reforma Electoral

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Ley de Ingresos y Ley Federal de Derechos

La Cámara de Senadores aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y la Ley Federal de Derechos. Tenía como fecha límite el 31 de octubre para aprobarlos. ¿Qué modificaciones se aprobaron a la Ley Federal de Derechos? Las reformas realizadas contemplan beneficios fiscales para personas y grupos vulnerables.

Establece que pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas estén exentos de ciertos pagos relacionados con la protección de derechos de autor, a fin de defender su patrimonio cultural.

Mantiene las cuotas relativas al aprovechamientos del espectro radioeléctrico en beneficio de la telefonía móvil de la cual dependen principalmente los hogares con menores ingresos.

En Cuanto a la Ley de Ingresos de la Federación 2023. No se contemplan nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes, a fin de beneficiar a los ciudadanos.

Estima ingresos por 8 billones 299 mil 647.9 millones de pesos un incremento del 17.09 %Respecto a este año. Un incremento al producto interno bruto de hasta el 3.0%. un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar.

Una producción de 1 millón 827 mil barriles de petróleo diarios, con un precio de 68.7 dólares cada uno.Ambos proyectos se turnaron al Poder Ejecutivo para su publicación.

Con esto la Cámara de Diputados inicia o acelera el proceso para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que debe aprobar como fecha límite el 15 de noviembre.

Ambos dictámenes se aprobaron sin cambios, se aceptó la propuesta de la Cámara de Diputados, lamentable que el Senado del país parezca una oficialía de partes del Poder Ejecutivo y se apruebe el paquete económico de manera rápida y sin analizar.

El proyecto está basado en buenos deseos, presenta fantasías de crecimiento económico, de producción petrolera y de recaudación que están completamente alejadas de la realidad.

Respecto a los Ingresos petroleros derivados de la producción petrolera, de un millón 872 mil barriles por día, en este año Pemex no pudo llegar a la producción siquiera de un millón 700 mil barriles diarios.

Por lo anterior, se prevé que la recaudación será inferior y ya sabemos lo que va a pasar, porque ya ha pasado cuatro veces en este gobierno; no habrá medicinas ni tratamientos para grupos vulnerables; no habrá dinero para el mantenimiento básico de la infraestructura de gobierno y no habrá recursos disponibles para mejorar el software que proteja la seguridad nacional contra ataques cibernéticos que hemos vivido en estos días.

Con relación al crecimiento del PIB del 3 % el Banco de México y otras instituciones financieras tienen una expectativa de entre 1.6 y 2 % de crecimiento.

Se autoriza al gobierno federal un endeudamiento por 1 billón 170 mil millones de pesos, 320 mil millones más de lo aprobado el año pasado.

Este incremento en la deuda no es razonable ni se ha justificado en su utilidad para el desarrollo económico de México.

En fin, esperemos que las cuentas alegres de la secretaría de Hacienda establecidas en la Ley de Ingresos se obtengan, no lograrlo ya sabemos que los principales afectados serán los mexicanos a pie.

Horario de verano

La Cámara de Senadores aprobó la minuta que plantea abrogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación; y abrogar el Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de marzo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, y sus subsecuentes reformas.

Propone establecer el horario para todo el país, con base en los diferentes husos horarios reconocidos en el territorio nacional y conforme a los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos en 1884, que determinó el meridiano cero.

La reforma implementa un horario estacional únicamente para los estados y los municipios comprendidos en la zona fronteriza, de conformidad con la zona a la que pertenezca y con base en los dispuesto en la Ley.

Establece la facultad para que los congresos locales puedan presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para elegir su propio horario, previa consulta a la población.

En el dictamen se menciona que la alteración del reloj biológico se relaciona con múltiples trastornos biológicos psicoemocionales y sociales; por ejemplo, a nivel del sistema nervioso se puede presentar somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria.

Se destaca que la Secretaría de Salud dio a conocer las repercusiones que provoca en la salud de la población el cambio de horario, y que diversos estudios sugieren una asociación entre el horario de verano y el aumento de la ocurrencia de infarto cardíaco, especialmente en la primera semana después de implementarse.

Se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación. El debate sobre la desaparición del horario fue un debate político y no técnico sobre el tema.

Actualmente varios países han anulado el horario de invierno dejando el horario de verano.

Además no hay evidencia científica que este cambio de horario cause problema a la salud.

El artículo que establece que cada estado puede decidir qué horario tiene. va a ser un relajo y no va a haber coordinación de horarios de aviones y económicos.

Y del horario de los estados fronterizos y su relación con los Estados Unidos también van a provocar un desface ya que en estados Unidos recientemente se aprobó eliminar el horario de invierno.

Reforma electoral

En la Cámara de Diputados se intensificaron en la semana los trabajos sobre la reforma electoral, para realizar el dictamen se analizarán 54 iniciativas de leyes secundarias y 50 en materia constitucional. La dictaminación de la reforma constitucional pasará por 3 comisiones de trabajo: la de Reforma Político – Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación (la preside Alito Moreno).

El coordinador del PRI Rubén Moreira anticipó que votarán en contra de modificaciones que vulneren la autonomía del INE o del tribunal electoral, dijo que su partido no busca retrocesos democráticos pero es necesario analizar el tema electoral.

Se manifestó a favor de los ahorros y del fortalecimiento al régimen de partidos y utilización de la tecnología.

El coordinador del PAN Jorge Romero, reconoció el esfuerzo pero solo votarán en los temas de consenso, nada que vaya en contra de la autonomía del INE ni desaparición de OPLES. También se manifestó a favor de una segunda vuelta electoral en la elección presidencial.El coordinador del PRD Luis Espinoza Cházaro, se manifestó a favor de iniciar la discusión e incorporar temas que fortalezcan la democracia pero después de las elecciones de 2024.

También señaló que su partido votará en contra de cualquier modificación que debilite la autonomía del INE.

Movimiento Ciudadano a través del diputado Salvador Caro Cabrera, se manifestó en contra del proceso y anunció que se abstendrán de participar en la discusión del dictamen.

Señaló que las múltiples descalificaciones que ha tenido la reforma, tanto a nivel nacional (consejeros, exconsejeros, expertos en la materia etc.) como en el extranjero (Comisión de Venecia) MORENA a través de su coordinador Ignacio Mier, reconoció el esfuerzo de todos los partidos por la apertura y acuerdo para iniciar la discusión de la reforma electoral.

Agregó que buscarán que cada modificación lleve el consenso de todos. Aseguró que no quieren mayoritear.

El PT a través de su vicecoordinador Gerardo Fernández Noroña, dijo que la actual democracia no es acorde a la realidad.

Agregó que el INE es oneroso y sus consejeros violan la Constitución porque ganan más que el presidente.

Aclaró que en el proceso no quieren injerencia o intervención de órganos europeos (en alusión a lo declarado por expertos independientes en la Convención de Viena).

Para los trabajos se creará un grupo de trabajo integrado por 21 diputados (7 legisladores de cada una de las 3 comisiones, 1 por partido político).

No hay fecha tentativa para la próxima reunión. Se acordó que a la brevedad los partidos enviarán a las comisiones dictaminadoras el nombre de los legisladores que formarán parte del grupo de trabajo.

Se prevé que se retome el diálogo en cuanto se apruebe en el Pleno el Presupuesto de Egresos de la Federación que tiene como fecha límite de aprobación el 15 de noviembre.

Lamentable que por presiones y acoso desde la presidencia se haya terminado con el bloque opositor en la Cámara de Diputados y con el Grupo de contención en el Senado de la República, con estas presiones se aprobó la extensión a la Guardia Nacional para realizar labores de seguridad pública.

Ahora el Ejecutivo Federal a través de sus operadores políticos echarán la carne al asador para hacer manita de puerco a su opositores y tratar de terminar con el organismo autónomo que es el INE, y que gracias a su función se han garantizado procesos electorales transparentes y en donde en la jornada electoral es importante la participación de todos los ciudadanos unos en las casillas electorales y otros ejerciendo nuestro voto ciudadano, ojala que los partidos de oposición no se presenten para terminar con esta institución que hasta hoy ha sido garantía para la vida democrática del país.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.